Kasımpaşa'dan TFF'ye Ziraat Türkiye Kupası başvurusu
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İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili bir başvuruda bulundu. TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa'nın bu sezon kupaya katılım sağlamak istemediği aktarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair TFF'ye başvuruda bulundu. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kasımpaşa A.Ş., 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanamayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.