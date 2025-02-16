Hatayspor'un 3 puan hasreti sona erdi
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti, 11 maç sonra kazandı. Galibiyet golünü 56. dakikada Bamgboye kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında günün ilk maçında alt sıralardan kurtulmak isteyen Hatayspor konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Mersin Stadı'ndaki karşılaşmada bordo-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü 56. dakikada Bamgboye attı.
Konuk takımda 90+5'te Augusto kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyaspor 28 puanda kaldı.