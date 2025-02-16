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Hatayspor'un 3 puan hasreti sona erdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 15:51
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Hatayspor’un 3 puan hasreti sona erdi

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti, 11 maç sonra kazandı. Galibiyet golünü 56. dakikada Bamgboye kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında günün ilk maçında alt sıralardan kurtulmak isteyen Hatayspor konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşmada bordo-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü 56. dakikada Bamgboye attı.

Atakaş Hatayspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 | İHAAtakaş Hatayspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 | İHA

Konuk takımda 90+5'te Augusto kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyaspor 28 puanda kaldı.

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Hatayspor’un 3 puan hasreti sona erdi Hatayspor’un 3 puan hasreti sona erdi Hatayspor’un 3 puan hasreti sona erdi
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