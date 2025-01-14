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Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş imza

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 14:51
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Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş imza

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi görev değişimi yaşandı. Akdeniz temsilcisi Rıza Çalımbay yerine Murat Şahin ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu, Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıkmıştı.

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Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş imza Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş imza Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi flaş imza
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