Mersin’de puanlar paylaşıldı: Hatayspor ile Göztepe berabere kaldı

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan Hatayspor ile performansı ile dikkat çeken Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu mücadelesi 1-1 sona erdi.

Konuk takım 12. dakikada Romulo'nun penaltısıyla öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede dakikalar 52'yi gösterirlen Rigoberto Rivas'ın asistiyle Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak mücadeleye denge getirdi. Karşılaşma beraberlikle bitti.

Bu sonuçla Hatay puanını 9'a yükseltirken gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Göztepe ise 25'e ulaştı. Sarı kırmızılılar ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

(DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Djalma Silva'nın pasında ceza alanına hareketlenen Victor Hugo'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

6. dakikada Hatayspor ceza alanında oluşan karambolde topun Calvo'nun eline çarptığını belirleyen Atilla Karaoğlan VAR incelemesi sonucunda penaltıya hükmetti.

12. dakikada Romulo'nun kullandığı penaltı vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Joelson Fernandes'in sol çaprazdan uzak mesafeli sert vuruşunda Lis, topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Rivas'ın pasında ceza alanına hareketlenen Aboubakar'ın sağ çaprazdan sert şutunda Lis, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Romulo'nun sağdan ortasında Victor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu Erce ayaklarıyla çizgide uzaklaştırdı.

47'nci dakikada takım arkadaşı Görkem Sağlam'dan aldığı pasla rakip savunma arkasına sızan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Lis, kornere çeldi.

52'nci dakikada solda topla buluşan Rivas'ın arka direğe ortasında Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

75'inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, kaleciyi çalımlamak isterken açısını kaybetti. Topu içeriye çeviren Aboubakar'ın pasında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dennis'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Matsuki'nin yakın direğe şutunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1 eşitle bitti.