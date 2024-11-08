Hatayspor, Süper Lig’de yarın Gaziantep FK’yi konuk edecek

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde çıktığı 10 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 17 gol gören ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.