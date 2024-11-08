Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde çıktığı 10 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 17 gol gören ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.