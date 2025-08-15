Süper Lig’den Alman ekibine dev transfer! Resmen açıklandı

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe'den Romulo ile 2030'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.



İmza sonrası açıklamalarda buluna 23 yaşındaki forvet, Leipzig'e transfer olmakla kariyerinde büyük bir adım attığını belirterek, "Bundesliga, dünyanın en güçlü ve en heyecan verici liglerinden biri. Burada kendimi en üst seviyede kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek yoğunluk, hız ve presle oynadığını biliyorum, tam da sevdiğim şey bu." ifadelerini kullandı.



Kulübün hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacağını aktaran Romulo "Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve Leipzig ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.



Alman ekibinde 40 numaralı forma giyecek olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe'de 46 maçta 22 gole imza attı.

