Göztepe deplasmanda çıkış arıyor

Son maçta Samsunspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip haftaya 36 puanla altıncı sırada başladı. Oynadığı son 14 maçta tek galibiyet alabilen, bu mücadele öncesi çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden Sivasspor ise 24 puanla düşme hattında yer alıyor. Sivasspor, Göztepe karşılaşmasından önce teknik direktörlük görevine bir dönem sarı-kırmızılıları da çalıştıran Rıza Çalımbay'ı getirdi.

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