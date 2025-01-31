Göztepe Avrupa yolunda kritik haftada

Kupa mesaisinin ardından 23 üncü haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak Göztepe ardından bay takım olacak. Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmeye çalışacak. Kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi gruptan çıktığı takdirde çeyrek final vizesi alacak. Göztepe bir kupa zaferi elde ederse ligdeki sıralamasına bakmaksızın gelecek sezon ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek.