CANLI | Sakaryaspor - Gençlerbirliği

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 20:29
Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmeden sürüyor. 4. tur programı kapsamında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

