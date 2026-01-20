Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç ceza
PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’a, müsabaka görevlilerine hakaret ve tehdit nedeniyle 3 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a müsabaka görevlilerine yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"