Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç ceza

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 14:33

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’a, müsabaka görevlilerine hakaret ve tehdit nedeniyle 3 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verdi.