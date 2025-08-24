Gaziantep FK ligdeki ilk galibiyetini aldı

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 11:30
Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Takımla birlikte 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyet aldı.

Gaziantep FK oyuncuları Maxim ve Sorescu, takımının bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

