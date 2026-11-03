Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe galibiyetine değinen Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımın bu sonuca aldanmaması gerektiğini belirtti. Stuttgart'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Melo, karşılaşmadan 3 puan beklediğini söyledi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi. Fenerbahçe galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Brezilyalı eski futbolcu, Stuttgart karşısında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"FENERBAHÇE'Yİ ZATEN YENİYORUZ"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Felipe Melo, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin Galatasaray için moral kaynağı olduğunu ancak bu sonucun takımı yanıltmaması gerektiğini ifade etti.

Melo, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'yi yendik. Bize moral oldu. Ancak Fenerbahçe'yi zaten yeniyoruz. O maç bizi yanıltmamalı. Bugün bir Alman takımına karşı oynayacağız. Stuttgart'ın ligdeki konumu yanıltmasın. Leverkusen ve Atletico Madrid'e karşı çok iyi maç çıkardılar. Çok önemli bir takım. Dikkatli olmalı ve ileride baskı yapmalıyız."

MELO'DAN STUTTGART UYARISI

Felipe Melo, Galatasaray'ın ligdeki performansını değerlendirirken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar alınması gerektiğini söyledi.

Melo, "Galatasaray ligde iyi gidiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olmalı. Son maçı kazandık. Ayaklarımız yere sağlam basmalı ve daha iyi maçlar çıkarmalıyız. Bu akşam Stuttgart karşısında 3 puan bekliyorum." ifadelerini kullandı.