İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan kara yoluyla kampın yapılacağı Windischgarsten'deki otele geçen kafileyi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Galatasaray taraftarı sarı kırmızılı ekibi havalimanında karşıladı. (Foto: DHA)

TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ise takımdan ayrı olarak özel araçla otele ulaştı.

İLK RAKİP MONZA

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını bugün TSİ 21.00'de Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza karşısında verecek.

İKİNCİ SINAV VENEZİA

Galatasaray, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak.