Galatasaray'da Avusturya kampı heyecanı! Sarı-kırmızılı ekip Monza ve Venezia ile karşılaşacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Avusturya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi Windischgarsten'de taraftarlar karşılarken, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip kamp süresince İtalya Serie A temsilcileri Monza ve Venezia ile iki hazırlık maçına çıkacak. Cimbom, ilk sınavını bugün Monza karşısında verecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.
İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan kara yoluyla kampın yapılacağı Windischgarsten'deki otele geçen kafileyi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
TARAFTARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ise takımdan ayrı olarak özel araçla otele ulaştı.
İLK RAKİP MONZA
Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını bugün TSİ 21.00'de Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza karşısında verecek.
İKİNCİ SINAV VENEZİA
Galatasaray, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak.