Galatasaray'da transfer tamamlanıyor: Lesley Ugochukwu bu akşam İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saati netleşti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi olması beklenen 22 yaşındaki futbolcu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu.
LESLEY UGOCHUKWU SAAT KAÇTA İSTANBUL'DA OLACAK?
22 yaşındaki futbolcunun bugün saat 20.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
Galatasaray yönetiminin oyuncuyu havalimanında karşılamasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye geçileceği öğrenildi.
RESMİ İMZA SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN
Sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenirken, Fransız futbolcunun yeni sezonda orta sahadaki önemli isimlerden biri olması hedefleniyor.