CANLI YAYIN

Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor

Galatasaray’da Mario Lemina’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Gabonlu orta saha oyuncusuyla yürüttüğü sözleşme görüşmeleri tıkandı. Lemina’nın yaz transfer döneminde ayrılığı ciddi şekilde değerlendirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü İspanyol basınında yayımlanan habere göre sarı-kırmızılı kulüp ile Gabonlu futbolcu arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor - 1

GALATASARAY'DA LEMİNA KRİZİ

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yönetimin takımın önemli isimlerinden Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda bir süredir temas halinde olduğu biliniyordu.

Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor - 2

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI İDDİASI

İspanya merkezli Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda. Tarafların tamamen masadan kalkmadığı ancak mevcut şartlarda uzlaşma zemininin oluşmadığı öne sürüldü.

Haberde Mario Lemina'nın kariyerinde farklı bir deneyim yaşamak istediği ve bu nedenle yaz transfer döneminde ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor - 3

DÖRT ÜLKEDEN İLGİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Mario Lemina'ya İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin ise deneyimli orta saha oyuncusunu takımda tutabilmek için maaş artışı içeren yeni bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer döneminde Lemina konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor - 4

MARİO LEMİNA'NIN SEZON PERFORMANSI

Mario Lemina, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla toplam 41 maçta görev yaptı. Gabonlu futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Toplam 2 bin 679 dakika sahada kalan Lemina, Galatasaray'da sezon boyunca en fazla süre alan 9. oyuncu oldu. Teknik heyetin orta saha rotasyonunda önemli rol üstlenen futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİ SÜRÜYOR

Galatasaray'da Mario Lemina dosyasının yaz transfer döneminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor. Yönetimin oyuncuyla yeniden anlaşma zemini arayabileceği, Lemina'nın ise kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mario Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
İspanyol basınında yer alan habere göre Mario Lemina ayrılığı ciddi şekilde değerlendiriyor. Ancak taraflar arasında görüşmelerin tamamen sona ermediği belirtiliyor.

Mario Lemina'ya hangi ülkelerden teklif var?
Haberde İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin Mario Lemina ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray Mario Lemina ile yeni sözleşme yapacak mı?
Galatasaray'ın oyuncuyu takımda tutmak için maaş artışı içeren yeni bir teklif üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Mario Lemina geçen sezon kaç maç oynadı?
Mario Lemina, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla 41 maçta görev yaptı.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili sürecin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni teklif hazırlığı ve oyuncunun kariyer planlaması önümüzdeki günlerde belirleyici olacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın