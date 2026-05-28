Galatasaray’da Mario Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı, Gabonlu yıldız ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor
Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü İspanyol basınında yayımlanan habere göre sarı-kırmızılı kulüp ile Gabonlu futbolcu arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
GALATASARAY'DA LEMİNA KRİZİ
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yönetimin takımın önemli isimlerinden Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda bir süredir temas halinde olduğu biliniyordu.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI İDDİASI
İspanya merkezli Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda. Tarafların tamamen masadan kalkmadığı ancak mevcut şartlarda uzlaşma zemininin oluşmadığı öne sürüldü.
Haberde Mario Lemina'nın kariyerinde farklı bir deneyim yaşamak istediği ve bu nedenle yaz transfer döneminde ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.