Hull City'nin ilk transferi Galatasaray'dan! Sallai'nin peşine düştüler

Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken Roland Sallai’ye Premier Lig’den yoğun ilgi var. Hull City’nin Macar oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtilirken sarı-kırmızılıların Sallai için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bazı yıldızları Avrupa ekiplerinin radarında. Bu isimlerden biri de Roland Sallai. İngiliz ekiplerinin Macar futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

HULL CITY'DEN SALLAI HAREKATI

Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, Sallai için harekete geçmeye hazırlanıyor. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Sallai için 20 milyon euronun üzerinde değer biçtiği belirtildi.

MİNİMUM BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro nakit artı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına bile oturmayacak. Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.