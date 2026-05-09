Düğüm çözülüyor! Galatasaray şampiyonluk maçında | Konuk Antalyaspor: İşte muhtemel 11’ler
Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER:
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
- Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Ballet, Safuri, Abdülkadir, Doğukan, Van de Streek
- Stat: RAMS Park
- Saat: 20.00
- Hakem: Çağdaş Altay
SON KEZ 'AŞKIN OLAYIM'
Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte kazanılan başarılarda büyük payı olan Mauro Icardi, RAMS Park'ta son kez Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak. Taraftarların kendisine adadığı, RAMS Park'ta attığı her golden sonra stat hoparlörlerinden çalınan 'Aşkın Olayım' şarkısı son kez çalınacak.
GÜNAY GÜVENÇ CEZALI
Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor.
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.