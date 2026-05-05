Torreıra'dan Galatasaray kararı! Yakın çevresine söyledi! Okan Buruk devrede
Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira’nın ayrılık kararı aldığı iddiası gündeme geldi. Uruguaylı yıldızın özel hayatı nedeniyle İstanbul’dan ayrılmayı düşündüğü ve yakın çevresine kararını ilettiği öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuyla kritik bir görüşme yapması bekleniyor.
5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken, Lucas Torreira ayrılık iddiası kulüp gündemine oturdu. Üst üste şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu şekillendiren sarı-kırmızılı ekipte, Uruguaylı orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim ve teknik heyet, kritik rol üstlenen oyuncunun kararını değiştirmek için temaslarını sürdürüyor.
TORREİRA İKNA EDİLEMEDİ İDDİASI
Galatasaray'da son yıllarda kazanılan üç şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Lucas Torreira, bu sezon performansında dalgalanmalar yaşasa da kritik anlarda öne çıkan isimlerden biri oldu.
Ancak iddialara göre, özel hayatı nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşünen deneyimli futbolcu, yapılan tüm görüşmelere rağmen ikna edilemedi. 30 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine ayrılık kararını ilettiği ve bu konuda kararlı olduğu öne sürüldü.