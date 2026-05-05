Torreıra'dan Galatasaray kararı! Yakın çevresine söyledi! Okan Buruk devrede

Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira’nın ayrılık kararı aldığı iddiası gündeme geldi. Uruguaylı yıldızın özel hayatı nedeniyle İstanbul’dan ayrılmayı düşündüğü ve yakın çevresine kararını ilettiği öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuyla kritik bir görüşme yapması bekleniyor.

5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken, Lucas Torreira ayrılık iddiası kulüp gündemine oturdu. Üst üste şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu şekillendiren sarı-kırmızılı ekipte, Uruguaylı orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim ve teknik heyet, kritik rol üstlenen oyuncunun kararını değiştirmek için temaslarını sürdürüyor.

TORREİRA İKNA EDİLEMEDİ İDDİASI

Galatasaray'da son yıllarda kazanılan üç şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Lucas Torreira, bu sezon performansında dalgalanmalar yaşasa da kritik anlarda öne çıkan isimlerden biri oldu.

Ancak iddialara göre, özel hayatı nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşünen deneyimli futbolcu, yapılan tüm görüşmelere rağmen ikna edilemedi. 30 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine ayrılık kararını ilettiği ve bu konuda kararlı olduğu öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN KRİTİK GÖRÜŞME

Teknik direktör Okan Buruk'un, Antalyaspor karşılaşmasının ardından Torreira ile birebir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu görüşmenin, oyuncunun kararında belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Yönetimin de süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

LEMİNA İÇİN OLUMLU TABLO

Galatasaray'da Mario Lemina cephesinde ise daha net bir tablo çiziliyor. Teknik heyetin, farklı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtiliyor.

Lemina'nın kulüpte mutlu olduğu ve sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonun devreye girmesinin beklendiği ifade ediliyor.

ORTA SAHA PLANI ŞEKİLLENİYOR

Torreira'nın ayrılması durumunda Galatasaray'ın orta sahaya iki takviye yapmayı planladığı belirtiliyor.

Bu oyuncuların biri savunma ağırlıklı 6 numara, diğeri ise daha dinamik 8 numara profiline sahip olacak şekilde belirleniyor.

SSS (FAQ)

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
İddialara göre Torreira sezon sonunda ayrılmayı düşünüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor ve süreç devam ediyor.

Torreira neden ayrılmak istiyor?
Oyuncunun özel hayatı nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Galatasaray Torreira'nın yerine transfer yapacak mı?
Evet, ayrılık gerçekleşirse orta sahaya iki farklı profilde oyuncu alınması planlanıyor.

Mario Lemina takımda kalacak mı?
Mevcut bilgilere göre Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sezon sonu yaklaşırken kadro yapılanması netleşmeye başlıyor. Torreira'nın geleceğine ilişkin gelişmelerin, teknik heyet ve oyuncu arasında yapılacak görüşmenin ardından şekillenmesi bekleniyor.

