Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

İddialara göre Torreira sezon sonunda ayrılmayı düşünüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor ve süreç devam ediyor.

Torreira neden ayrılmak istiyor?

Oyuncunun özel hayatı nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Galatasaray Torreira'nın yerine transfer yapacak mı?

Evet, ayrılık gerçekleşirse orta sahaya iki farklı profilde oyuncu alınması planlanıyor.

Mario Lemina takımda kalacak mı?

Mevcut bilgilere göre Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi bekleniyor.