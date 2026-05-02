Samsunspor Galatasaray maçı: Cimbom şampiyonluk için sahada

Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Galatasaray, kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kazanırsa Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebilir. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kritik virajında Samsunspor Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, hem zirve hem de Avrupa potası açısından belirleyici olacak.

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, Samsun deplasmanında kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında puan arayarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: İrfan Can, Joe Mendes, Yunus Emre, Diabate, Borekovic, Soner Gönül, Yalçın, Ntcham, Holse, Elayis, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Galatasaray, ligde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 74 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçilerine önemli fark attı.

Bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, Samsunspor'a karşı oynadığı tüm lig maçlarını kazanmış olmasıyla da dikkat çekiyor.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ ÜST SIRALAR

Samsunspor ise 31 haftada topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi ekipte üç eksik oyuncu bulunurken bir oyuncunun durumu maç saatinde netleşecek.

EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİLER

Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Yaser Asprilla da kadroda yer almayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Samsunspor'da ise toplam 8 futbolcu kart sınırında sahaya çıkacak.

OSİMHEN'İN SAMSUNSPOR PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta 5 gol attı. Bu sezon ligde 13 gole ulaşan Nijeryalı futbolcu, form grafiğiyle dikkat çekiyor.

İstatistiklerde Galatasaray üstünlüğü

Galatasaray, ligde en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip 31 maçta 72 gol atarken kalesinde yalnızca 23 gol gördü.

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman?
Karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray bu maçta şampiyon olabilir mi?
Evet. Galatasaray kazanırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor Galatasaray maçı, Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Mücadelenin sonucu, hem şampiyonluk hem de Avrupa kupaları yarışında kritik rol oynayacak.

