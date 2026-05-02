Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Galatasaray, ligde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 74 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçilerine önemli fark attı.

Bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, Samsunspor'a karşı oynadığı tüm lig maçlarını kazanmış olmasıyla da dikkat çekiyor.