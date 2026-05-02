Samsunspor Galatasaray maçı: Cimbom şampiyonluk için sahada
Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Galatasaray, kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kazanırsa Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebilir. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kritik virajında Samsunspor Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, hem zirve hem de Avrupa potası açısından belirleyici olacak.
Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, Samsun deplasmanında kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında puan arayarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: İrfan Can, Joe Mendes, Yunus Emre, Diabate, Borekovic, Soner Gönül, Yalçın, Ntcham, Holse, Elayis, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen