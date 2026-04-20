Dev derbi öncesi sarı-kırmızılılarda müjde: Osimhen sahaya dönüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Galatasaray’da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı camianın büyük bir merakla beklediği dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili beklenen haber geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
Galatasaray taraftarının adeta yolunu gözlediği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalıp kalmayacağı merak konusu olan golcü oyuncu, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kulüp yetkilileri yaptıkları resmi açıklamada, "Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı. Yáser Asprilla günü tedaviyle geçirdi" ifadelerini kullandı.