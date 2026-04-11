Galatasaray’dan sakatlık açıklaması: Asprilla’nın durumu netleşti
Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan Yáser Asprilla’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan kontrollerde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken, Günay Güvenç’in de iç yan bağında zorlama olduğu bildirildi. Victor Osimhen’in ise bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığı bulunan oyuncularına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumlarına dair bilgilendirmelere yer verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yáser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.
Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi.
Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."