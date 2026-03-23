Afrika basınından Osimhen hakkında flaş iddia! Kulüp patronu oluyor
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dünya futbolunun odağında yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında, spor gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncunun, Türkiye 1. Ligi ekiplerinden İstanbulspor'u satın almaya hazırlandığı ileri sürüldü.
AFRİKA BASININDAN FLAŞ İDDİA
Afrik Foot'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen'in aktif olarak 1. Lig'de mücadele eden kulübü satın almak istediği belirtildi.
Dünyaca ünlü golcü futbolcunun projesiyle ilgili ayrıntıların belli olduğu kaydedildi.
İSTANBULSPOR İDDİASI
Victor Osimhen'in Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmayı amaçladığı belirtildi. Victor Osimhen'in Nijerya'da bir akademi açacağı vurgulandı.