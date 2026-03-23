Afrika basınından Osimhen hakkında flaş iddia! Kulüp patronu oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dünya futbolunun odağında yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında, spor gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncunun, Türkiye 1. Ligi ekiplerinden İstanbulspor'u satın almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

AFRİKA BASININDAN FLAŞ İDDİA

Afrik Foot'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen'in aktif olarak 1. Lig'de mücadele eden kulübü satın almak istediği belirtildi.

Dünyaca ünlü golcü futbolcunun projesiyle ilgili ayrıntıların belli olduğu kaydedildi.

İSTANBULSPOR İDDİASI

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in İstanbulspor'u satın almaya hazırlandığı aktarıldı.

Victor Osimhen'in Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmayı amaçladığı belirtildi. Victor Osimhen'in Nijerya'da bir akademi açacağı vurgulandı.

NİJERYA'DAN TÜRKİYE'YE DEV FUTBOL KÖPRÜSÜ

Victor Osimhen'in Nijerya'da kuracağı altyapıda yetişen futbolcuların profesyonelliğe geçişini ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor'da yaptırmayı planladığı kaydedildi.

Victor Osimhen'in İstanbulspor'da parlayan genç oyuncuları Avrupa kulüplerine satmayı planladığı vurgulandı.

İSTANBULSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Victor Osimhen'in projesine dair İstanbulspor cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

