Sezon sonu öncesi kriz! Liverpool yenilgisi sonrası oklar Icardi’ye döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'a konuk olan ve sahadan 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sergilediği tavırlar camiayı ayağa kaldırdı. Maçın kritik anlarında oyuna girmek istemediği iddia edilen ve ancak takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle ikna olan tecrübeli golcünün, isteksiz görüntüsü ve disiplinsiz davranışları tartışma konusu oldu.
Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda büyük umutlarla gittiği İngiltere deplasmanında adeta kabusu yaşadı.
Liverpool karşısında tutunamayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kalesinde gördüğü 4 golle organizasyona veda ederken, maçın ardından teknik detaylardan ziyade saha kenarında yaşanan olaylar gündemi sarstı.
Elenmenin verdiği üzüntü, takım içerisindeki huzursuzluk iddialarıyla birleşince Florya'da deprem etkisi yarattı.