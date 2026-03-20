Sezon sonu öncesi kriz! Liverpool yenilgisi sonrası oklar Icardi’ye döndü

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 17:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'a konuk olan ve sahadan 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sergilediği tavırlar camiayı ayağa kaldırdı. Maçın kritik anlarında oyuna girmek istemediği iddia edilen ve ancak takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle ikna olan tecrübeli golcünün, isteksiz görüntüsü ve disiplinsiz davranışları tartışma konusu oldu.