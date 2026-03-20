Sezon sonu öncesi kriz! Liverpool yenilgisi sonrası oklar Icardi’ye döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'a konuk olan ve sahadan 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sergilediği tavırlar camiayı ayağa kaldırdı. Maçın kritik anlarında oyuna girmek istemediği iddia edilen ve ancak takım arkadaşı Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle ikna olan tecrübeli golcünün, isteksiz görüntüsü ve disiplinsiz davranışları tartışma konusu oldu.

Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda büyük umutlarla gittiği İngiltere deplasmanında adeta kabusu yaşadı.

Liverpool karşısında tutunamayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kalesinde gördüğü 4 golle organizasyona veda ederken, maçın ardından teknik detaylardan ziyade saha kenarında yaşanan olaylar gündemi sarstı.

Elenmenin verdiği üzüntü, takım içerisindeki huzursuzluk iddialarıyla birleşince Florya'da deprem etkisi yarattı.

ICARDI İDDİASI GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı ekipte sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcunun Anfield Road'daki tavırları eleştiri konusu oldu.

İSTEKSİZ TAVIRLAR TEPKİ ÇEKTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası oyuna almak istediği Icardi'nin isteksiz davranışlar sergilediği öne sürüldü.

Arjantinli golcünün oyuna girmek istemediği, Kaan Ayhan'ın uyarılarıyla ikna edildiği belirtildi.

STRATEJİ MERAK EDİLİYOR

Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası teknik heyetin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 39 maçta forma giyen Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 33 yaşındaki santrforun sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Futbola FC Barcelona altyapısında başlayan Icardi; UC Sampdoria, Inter Milan ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde forma giydi.

