Galatasaray’ın Alman yıldızı milli takıma davet edildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi aday kadroya davet edildi. Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın tercih ettiği 30 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 72 maçta 16 gole imza attı.
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya Milli Takımı'nda 27 Mart'ta İsviçre ve 31 Mart'ta da Gana ile oynanacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadro belirlendi.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
