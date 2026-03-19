Galatasaray’ın Alman yıldızı milli takıma davet edildi

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 17:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi aday kadroya davet edildi. Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın tercih ettiği 30 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 72 maçta 16 gole imza attı.