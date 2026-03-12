Galatasaray'da Başakşehir mesaisi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.