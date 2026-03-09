Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Aslan İngiliz devini gözüne kesti! İşte tüm notlar...

İKİ TAKIM 5 KEZ KARŞILAŞTI
İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 5 mücadele etti.
Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez eşleşti ve 5 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.
İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.
Son eşleşme ise bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi.
Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 3 maçta yenilgi yüzü görmezken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
İÇ SAHA PERFORMANSI
Galatasaray, İngiliz takımlarını 13 kez konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 5 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip fileleri 17 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.
İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
EN FAZLA MANCHESTER UNİTED'LA RAKİP OLDU
Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.
İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.
MANCHESTER UNİTED İLE TARİHİ MAÇ
Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.
İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Manchester United karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.
Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.
UEFA KUPASI'NI ARSENAL'İN ELİNDEN KAPTI
"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.
Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.
Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI LİVERPOOL
Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 13 kez karşılaştı.
"Kırmızılar", tarihinde Avrupa kupalarında Galatasaray ile 5, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında sadece 1 kez kazanabilen Liverpool, ikişer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, Trabzonspor eşleşmelerinde 3 galibiyet, 1 yenilgi, Beşiktaş eşleşmelerinde ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.
Söz konusu maçlarda 22 gol atan Liverpool, kalesinde 12 gol gördü.
İngiliz temsilcisinin 2007-2008 sezonunda sahasında Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet ise, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri durumunda.
MÜZESİ KUPALARLA DOLU
Dünya futbolunun en önemli takımlarından biri olan Liverpool, tarihinde 14 uluslararası şampiyonluk yaşadı.
UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı 4 kez kazanan "Kırmızılar" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez mutlu sona ulaştı. Liverpool, "Kupa 1"in en ikonik finallerinden birini 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolseverlere yaşattı. İngiliz temsilcisi, İtalya'nın Milan takımı karşısında ilk yarısını 3-0 geride kapattığı finalde ikinci yarı geri dönüş yaptı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarını 3-2 alan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.
Üç kez UEFA Kupası'nı, 4 kez UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı aldı.
Liverpool ayrıca Premier Lig'de 20, İngiltere Kupası'nda 8, İngiltere Lig Kupası'nda 10, İngiltere Süper Kupası'nda ise 16 kez şampiyonluk elde etti.
"DEVLER LİGİ"NDE 168. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 168. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 132 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 180 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 279 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 10 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.
İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 13 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Jakobs, Davinson Sanchez, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Liverpool: Alisson. Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike
7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri durumunda İngiltere'deki rövanşta forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'de saha kenarında yer alamayacak.
JESUS GİL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.