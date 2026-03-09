Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Aslan İngiliz devini gözüne kesti! İşte tüm notlar...

İKİ TAKIM 5 KEZ KARŞILAŞTI

İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 5 mücadele etti.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez eşleşti ve 5 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

Son eşleşme ise bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 3 maçta yenilgi yüzü görmezken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.