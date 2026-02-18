Juventus galibiyeti sonrası tur kapısı aralandı! İşte muhtemel rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus’u İstanbul’da adeta sahadan sildi. RAMS Park’ta oynanan nefes kesen mücadelede rakibini 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti ve Avrupa sahnesinde bir kez daha tarih yazdı. Tur için önemli bir avantaj yakalayan Aslan’ın gözleri şimdi bir sonraki rakibine çevrildi.