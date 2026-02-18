Juventus galibiyeti sonrası tur kapısı aralandı! İşte muhtemel rakiplerimiz...
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus’u İstanbul’da adeta sahadan sildi. RAMS Park’ta oynanan nefes kesen mücadelede rakibini 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti ve Avrupa sahnesinde bir kez daha tarih yazdı. Tur için önemli bir avantaj yakalayan Aslan’ın gözleri şimdi bir sonraki rakibine çevrildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus ile kozlarını paylaştı.
İstanbul'da tam anlamıyla bir futbol şöleni yaşatan Galatasaray, Juventus karşısında sergilediği etkili hücum futboluyla göz doldurdu. Tarihi galibiyeti getiren goller; Noa Lang (2), Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Sacha Boey'den geldi.
ASLAN'DAN JUVENTUS'A TARİHİ TARİFE!
Cebine 5 gollü zaferin verdiği büyük moral ve skor avantajını koyan Galatasaray, gelecek hafta Torino'da oynanacak rövanş maçına odaklandı. Sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesi için İtalya'da 2 veya daha fazla farkla mağlup olmaması yeterli olacak.
SON 16 YOLUNDA DEV RAKİPLER: LIVERPOOL MU TOTTENHAM MI?
Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanında tur atlarsa UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.
Galatasaray, Juventus engelini aşması durumunda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz futbolunun iki devi Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Her iki takımla da yakın geçmişte unutulmaz maçlar çıkaran Cimbom, rakiplerine gözdağı vermeye hazır.