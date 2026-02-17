CANLI YAYIN

Aslantepe’de Juventus’a farklı tarife! Ülke puanına Aslan payı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Juventus’u sahasında adeta sahadan sildi. İlk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanan tarihi gecede Aslan, hem İtalyanlara karşı evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü hem de UEFA ülke puanına dev bir katkı sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yönettiği kritik mücadeleye Galatasaray hızlı bir giriş yaptı.

GERİDEN GELDİ FARKA GİTTİ: RAMS PARK'TA GOL YAĞMURU

Maçın 15'inci dakikasında Gabriel Sara ile öne geçen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızı Teun Koopmeiners'ın 16 ve 30'uncu dakikalardaki gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 geride girdi.

Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray sahaya çıktı. 49 ve 74'te sahne alan Noa Lang, 60'ıncı dakikada Davinson Sanchez ve 86'da son noktayı koyan Sacha Boey, tarihi zaferi ilan etti.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI RÖVANŞ İTALYA'DA

Maçın kırılma anlarından biri de 67'nci dakikada yaşandı. Juventus forması giyen Juan Cabal, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sahasındaki son 8 Avrupa maçındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran temsilcimiz, gelecek hafta İtalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük bir moral depoladı.

GALATASARAY 1963'TEN BU YANA EVİNDE İTALYANLARA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Juventus karşısında aldığı bu galibiyetle sadece tur için avantaj yakalamadı, aynı zamanda İtalyan takımlarına karşı evindeki inanılmaz istatistiğini de geliştirdi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

ÜLKE PUANINDA ASLAN PAYI

Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, UEFA ülke puanı sıralamasında da Türkiye'nin elini güçlendirdi. Temsilcimizin aldığı galibiyetle birlikte güncellenen ülke puanı sıralamasında Türkiye kritik bir eşiği daha aşarken, Avrupa arenasındaki temsil gücümüz zirveye taşındı.

ÜLKE PUAN
İNGİLTERE 111.797
İTALYA 96.446
İSPANYA 90.484
ALMANYA 87.331
FRANSA 78.927
PORTEKİZ 69.266
HOLLANDA 66.595
BELÇİKA 60.850
TÜRKİYE 49.075
ÇEKYA 47.225
