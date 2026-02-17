Aslantepe’de Juventus’a farklı tarife! Ülke puanına Aslan payı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Juventus’u sahasında adeta sahadan sildi. İlk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanan tarihi gecede Aslan, hem İtalyanlara karşı evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü hem de UEFA ülke puanına dev bir katkı sağladı. İşte detaylar...