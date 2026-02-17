Aslantepe’de Juventus’a farklı tarife! Ülke puanına Aslan payı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Juventus’u sahasında adeta sahadan sildi. İlk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanan tarihi gecede Aslan, hem İtalyanlara karşı evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü hem de UEFA ülke puanına dev bir katkı sağladı. İşte detaylar...
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yönettiği kritik mücadeleye Galatasaray hızlı bir giriş yaptı.
GERİDEN GELDİ FARKA GİTTİ: RAMS PARK'TA GOL YAĞMURU
Maçın 15'inci dakikasında Gabriel Sara ile öne geçen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızı Teun Koopmeiners'ın 16 ve 30'uncu dakikalardaki gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 geride girdi.
Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray sahaya çıktı. 49 ve 74'te sahne alan Noa Lang, 60'ıncı dakikada Davinson Sanchez ve 86'da son noktayı koyan Sacha Boey, tarihi zaferi ilan etti.