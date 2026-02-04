Rams Park’ta korku dolu gece! İki futbolcu çarpıştı ambulans oyun alanına girdi!
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası devam ederken, Galatasaray-İstanbulspor karşılaşmasında yürekleri ağza getiren feci bir sakatlık yaşandı. Cimbom’un 3-1 galip gelerek grupta 3’te 3 yaptığı geceye, skorun ötesinde yaşanan o korku dolu anlar damga vurdu. Hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Ahmed Kutucu ve kaleci İsa Doğan için ambulans sahaya girerken, tribünler ve ekran başındakiler adeta buz kesti. Elmacık kemiğinde kırık tespit edilen İsa Doğan ve hastaneye kaldırılan Ahmed Kutucu’nun son durumu ne? İşte yaşananlar…
CİMBOM KUPADA DURDURULAMIYOR: FARKLI TARİFE!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan dev maçta sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kupadaki iddialı yürüyüşünü sürdürdü. Aslan'a galibiyeti getiren goller; Icardi, Torreira ve gecenin talihsiz ismi Ahmed Kutucu'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray grupta puanını 9'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
DEHŞET ANLARI: KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!
Mücadelenin ikinci yarısı başlarken, dakikalar 50'yi gösterdiğinde tüm stadı şoke eden bir olay yaşandı. Galatasaraylı Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalesini koruyan İsa Doğan, son derece sert bir hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışarak acı içinde yere yığıldı. Hakemin ve sağlık ekiplerinin acil çağrısıyla oyun dururken, her iki oyuncunun da hareketsiz kalması büyük endişe yarattı.
AMBULANS SAHAYA GİRDİ: HASTANEYE KALDIRILDILAR!
Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine ambulans, protokol gereği hızla oyun alanına girdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından her iki futbolcu da sedyeyle saha dışına alınarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Galatasaray'ın golcü ismi Ahmed Kutucu ise ciddi bir kafa travması riski nedeniyle tedbir amaçlı olarak müşahede altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.