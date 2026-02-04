Rams Park’ta korku dolu gece! İki futbolcu çarpıştı ambulans oyun alanına girdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadele, skor kadar yaşanan talihsiz sakatlıkla da hafızalara kazındı. Hava topu mücadelesinde yaşanan kafa kafaya çarpışma sonrası sahada adeta zaman dururken, iki futbolcu için ambulansın sahaya girmesi tribünleri ve ekran başındakileri endişeye sevk etti. Korku dolu anların ardından gözler Ahmed Kutucu ve kaleci İsa Doğan'dan gelecek sağlık haberlerine çevrildi.

CİMBOM KUPADA DURDURULAMIYOR: FARKLI TARİFE!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan dev maçta sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kupadaki iddialı yürüyüşünü sürdürdü. Aslan'a galibiyeti getiren goller; Icardi, Torreira ve gecenin talihsiz ismi Ahmed Kutucu'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray grupta puanını 9'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.