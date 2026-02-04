Galatasaray sahasında rahat kazandı! 3 puan 3 gol 1 rekor
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 3 golle geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılaşmada fileleri havalandıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırladı. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlandı. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu.
İŞTE ATILAN GOLLER
Mücadeledeki gol yağmurunda, Galatasaray 3. dakikada ilk golünü buldu. Skor: 1-0
Galatasaray 25. dakikada 2. golünü buldu. Skor: 2-1
Galatasaray 32. dakikada 3. golünü buldu. Skor: 3-1
İLK YARI
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Icardi, sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci İsa Doğan, meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Asprilla'nın sağ kanattan ortasında İstanbulsporlu Demir Mermerci, penaltı noktası civarında topu kafayla karşıladı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Torreira'nın vuruşunda top, kaleci İsa Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada İstanbulspor, farkı 1'e indirdi. Lemina'nın hatasında topu kapan Mamadou, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Mamadou, Günay'ın solundan geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-1.
33. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
65. dakikada Asprilla'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
69. dakikada sol kanattaki Turan Tuncer'in pasıyla topla buluşan Mamadou'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Günay, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Icardi, Eren, İlkay, Ahmed, Asprilla, Kaan, Gökdeniz, Torreira, Kazımcan, Lemina
İstanbulspor: İsa, Özcan, Demir, Duran, Emrecan, Turan, Ömer Faruk, İsa, Sambissa, Mendy, Ertuğrul