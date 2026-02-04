Galatasaray sahasında rahat kazandı! 3 puan 3 gol 1 rekor

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 3 golle geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılaşmada fileleri havalandıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.