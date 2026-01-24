Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı! Aslan'da hataya yer yok

Misirli.com.tr Karagümrük ile Galatasaray Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek Misirli.com.tr Karagümrük-Galatasaray maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı oynanacak. Misirli.com.tr Karagümrük-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.





Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.



Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.



İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.





MUHTEMEL 11'LER



Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Tiago



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 22. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.





FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR



Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.



Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.





GALATASARAY, SON 8 RANDEVUDA YENİLMEDİ



Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.



Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.





EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.



Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.