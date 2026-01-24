CANLI | Fatih Karagümrük - Galatasaray

Fotoğraf (AA)

JAKOBS, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Bu sürede ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçını kaçıran Jakobs, şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvadan döndükten sonra yapılan 1 müsabakada sonradan oyuna girdi.

SANE, LİGDE 10 MAÇ SONRA YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.