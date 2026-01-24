CANLI YAYIN

CANLI | Fatih Karagümrük - Galatasaray

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Fatih Karagümrük - Galatasaray

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Misirli.com.tr Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Öte yandan mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebiliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

CANLI | Fatih Karagümrük - Galatasaray

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho, Traore

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

JAKOBS, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Bu sürede ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçını kaçıran Jakobs, şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvadan döndükten sonra yapılan 1 müsabakada sonradan oyuna girdi.

SANE, LİGDE 10 MAÇ SONRA YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ORTA SAHADA ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada rotasyona gitti.

Fatih Karagümrük müsabakasıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

GALATASARAY TARAFTARI İLGİ GÖSTERMEDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.

KÜFÜRE KARŞI PANKART

İki takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı.

Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın