Galatasaray resmen duyurdu! Aslan’ın yeni transferi belli oldu

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'dan ilk transfer geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'den Noa Lang'ın transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir."