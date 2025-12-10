Spor yazarları Monaco mağlubiyetini yorumladı: Berbat edilmiş bir çuval incir
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. haftasında deplasmanda Monaco’ya 1-0 yenildi. İlk yarıda oyun üstünlüğünü ele alan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bu üstünlüğü tamamen kaybetti. Karambolde yaşanan pozisyon sonrası topu ağlarında gören Aslan, maçı çevirmeyi başaramadı. Alınan kritik mağlubiyeti spor yazarları köşesinde değerlendirirken "Berbat edilmiş bir çuval incir" yorumu dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
II. Louis Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip baskılı başladı. Kontrollü oyunla rakibine pozisyon vermeyen Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü ele aldı. Sarı-kırmızılı takım, rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru bulamadı. Monaco'nun ceza sahası dışından şutlarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı.
İKİNCİ YARIDA MONACO ÜSTÜNLÜĞÜ
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Monaco iyi girdi.
Kırmızı-beyazlı takımın 51. dakikada kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. Monaco, karşı karşıya Folarin Balogun ile 59 ve 62. dakikalarda karşı karşıya pozisyonlardan da yararlanamadı.
BALOGUN KARAMBOLDEN YARARLANDI
Ev sahibi ekip, 68. dakikadaki korner atışı sonrası ceza sahası içindeki karambolden yararlanarak Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın dönüş çabaları sonuç vermedi ve mücadele Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor yazarları Galatasaray'ın mağlubiyetini köşelerinde yorumladı...
LEVENT TÜZEMEN-DAR KADRONUN SIKINTISINI YAŞADI
Uğurcan sakatlandı, Galatasaray'ın gol yememe sihri bozuldu. Monaco ataklarında 65 dakikalık süreçte Uğurcan yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tutarken, geçit vermediği penaltıyla gecenin adamıydı. Günay'ın oyuna girerken rakip hocayla tartışması anlamsızdı. Eline top değmeden golü yedi. Oysa Günay yerinde kalsaydı, o top kucağına gelecekti. Galatasaray için Devler Ligi'nde yola devam etmek adına Monaco'dan puan almak çok değerliydi. İlk yarıda takım halinde iyi oynadılar, özellikle Galatasaray'ın topa en iyi vuran oyuncusu İlkay'ın 13. dakikada kaçırdığı gol kalitesine yakışmadı. Leroy Sane maalesef çok egoist oynadı. İki pozisyonda kalabalık savunma içinde topu süreceğine Osimhen'in önüne yuvarlasaydı golü bulan taraf kesin Galatasaray olurdu. Barış'ın çalışkanlığı ön plandaydı. Galatasaraylı oyuncular, final paslarında isabeti yakalayamadı. İkinci yarı Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan, çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim- Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar. İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. Galatasaray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti.
ÖMER ÜRÜNDÜL-EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OSIMHEN
Monaco'nun atletizm açısından Galatasaray'dan çok üstün olduğu bilinen bir gerçek. Bu durumda benim görüşüm fizik gücü, ekonomik kullanacak bir taktik anlayışla oynamaktı. Ama Galatasaray ilk devreyi sanki RAMS Park'ta oynuyor gibiydi. Oyunu domine ettiler, alışılmış takım presiyle Monaco'yu büyük ölçüde oynatmadılar. Hücum girişimlerinde de iki tane çok önemli pozisyon kaçtı. Hele İlkay'ınki çok netti. Ama ikinci yarıda işler terse döndü. Galatasaray oyundan düştü. Arka arkaya tehlikeli rakip ataklar gelişmeye başladı. Biri penaltı olmak üzere çok net de pozisyonlar buldular. Gecenin başarılı ismi Uğurcan sakatlanıp çıktı. Sahaya girerken önce rakip teknik direktörün yaptığı Fair-Play dışı harekete sinirlenen Günay, oyuna konsantre olamayınca kornerden basit bir gol yendi. Rakip o moralle iki net pozisyon daha kaçırdı. Sonra Monaco'nun çok fazla değişikliklerle oyun düzeni bozulunca Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı. Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi.
BÜLENT TİMURLENK-BERBAT EDİLMİŞ BİR ÇUVAL İNCİR
Sakatlıklar yüzünden ideal 11'ini kaybettiği evindeki Union SG maçında ilk 20 dakika geride kaldığında Galatasaray için fotoğraf şuydu: Bugün kazanamıyorsan kaybetme! Bunu başaramadılar. Fenerbahçe derbisi ve Samsun maçından sonra yorgunluk, Lemina'nın yokluğu, 9 puan cepteyken ziyadesiyle aynı fikri akıllara getirmiştir. Dün Monaco ilk 20 dakikada ısırmayan oyunu, tribün desteğinin yokluğu ile Amsterdam'da kazandıysan burada da kazanırsın dedirtti. İlkay ve Barış iki net pozisyonda affetmemeliydi. Uğurcan iki net kurtardı bir de penaltı kurtardı, bunu da not düşmek lazım. İki bekin yetersiz oyununa maalesef tüm ustalığına rağmen İlkay da eşlik etti. 2. yarıda fotoğraf önce bulanıklaştı, sonra da yandı. Okan Buruk'un takımı Balogun'un 2 net pozisyonu kaçırdığı oyunu rakibe verdi ve geliyorum diyen gol geldi. Liverpool ve Bodo galibiyetleri ile yakalanan hava, Amsterdam'da kazanmayı sağlamıştı. Maalesef derbiler dahil gol problemini çözemeyen sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, evindeki mağlubiyetin ardından dün ikinci yarıda oynadığı futbolla da Atletico Madrid maçı için bir ışık koymadı ortaya. Evet o maça 40 günden fazla var ancak dünden kalan fotoğrafta yine berbat edilmiş bir çuval incir var. İcardi ile 3-4-1- 2'ye dönen Okan Buruk'un hücumda yine istediği verimi alamadığını gördük. O da öğrencileri de şu ilk yarı bir bitse havasındalar ancak takvimin acı tarafı şu; devre arası dediğin en fazla 1 hafta...
ZEKİ UZUNDURUKAN-BU TAKIMA 2. YARIDA NE OLDU!
Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı ve deplasmanda oynuyorsun! Buna rağmen ilk yarıda tonla gol kaçırdı Galatasaray! Monaco için olmak ya da olmamak maçıydı. Bizim için ise alacağımız puana göre 24'ü, 16'yı, hatta ilk 8'i hayal edeceğimiz bir sınavdı. Maçın ilk yarısında Barış Alper ve Sane ile kanatları çok iyi kullandık. Özellikle Barış Alper, Monaco'yu canından bezdiren etkili bindirmeler yaptı. Çok pozisyona girdik. Osimhen, Sara, Sane, İlkay ile net fırsatlar yakaladık.
Monaco ise hızlı geçiş hücumları ile tehlikeli oldu. Akliouche'nin iki sert şutunu kalecimiz Uğurcan iyi çıkardı. İkinci yarının başında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Önce Minamino'nun karşı karşıya pozisyonunu çıkardı. Pozisyonun devamında Davinson Sanchez'in Minamino'ya arkadan yaptığı harekete verilen penaltıyı kurtardı. Penaltıda Zakaria'ya geçit vermedi Milli kalecimiz. Bravo Uğurcan Çakır!
Penaltıyı kaçıran Monaco, ikinci bölümde baskısını artırdı. Monaco'nun çıkarken kaptırdığı toplarda bu kez biz gol pozisyonlarına girdik. Sara etkisiz kalırken, İlkay da çok çabuk yoruldu. Orta sahamız oyundan düştü. Hele Balogun'un kaçırdığı net pozisyonlar var ki, yüreğimiz ağzımıza geldi! Okan hoca, oyundan düşen takımına hayat vermek için yorulan İlkay'ı kenara alıp, Yunus'u sahaya sürdü. Takımımızın en iyisi Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve yerine Günay girdi. Günay kaleye yeni geçmişti ki, Monaco golü buldu. Balogun kaçırdı kaçırdı, sonunda golü attı. Biz kaçırdık, kaçırdık ama golü atamadık. Futbol şansı yanımızda değildi, aynı zamanda biraz da beceriksizdik. İlk 8 hayalleri kurarak gittiğimiz Monaco'dan üzgün döndük!
MUSTAFA ÇULCU-GALATASARAY'A YAKIŞMADI
Galatasaray oyuna çok iyi başladı. Karşısında beklenenden daha yumuşak bir rakip buldu. Organize ataklarla rakip ceza alanına girdi pozisyonlar üretti. İlkay, Osimhen ve Barış ile çok önemli fırsatlar yakaladı. Final vuruşlarında başarılı olsalardı daha ilk yarı skoru yakalamıştı. Sağda Sane, solda Barış ilk yarıda çok istekli ve etkiliydi ama ikinci yarı ara ki bulasın! İlkay sakatlık dönüşü bir türlü istenen ve beklenen maç ritmini yakalayamadı. Monaco, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı bir performansa sahip. Galatasaray hücumlarında ileride sadece Balogun'u bırakıp tüm oyuncular topun arkasına geçerek savunma yaptı. Galatasaray'ı üzerine çekip arkada derinlik yaratıp uzun toplarla toplarla hücuma kalabalık çıktılar. Önde 4 oyuncu ile baskı yaptılar. Akliouche takımın pas trafiğini yöneten oyun aklı ve jokeri. Zakaria'nın penaltı vuruşunu Uğurcan müthiş kurtardı. Monaco'nun kullanacağı korner öncesinde sakatlanan Uğurcan'ın değişikliği zamanlama ve teknik olarak ne kadar hatalı olduğunu, zaten oyuna girerken sinirli olan Günay'ın henüz motive olamadığını ve ilk topta golü yediğine tanık olduk. Bu değişiklik kornerden sonra yapılamaz mıydı? Golde Abdülkerim zıplamadı bile Balogun üzerinden vurdu.
İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz kadar farklı bir Galatasaray seyrettik. Golden sonra oyun Monaco'nun kontrolündeydi. Osimhen en kötü maçını oynadı. Galatasaray'da yarım hazır durumda olan Yunus ve İcardi hamleleri de fayda etmedi. Seyirci baskısı yok ilk yarıda tamamen sana teslim olmuş böylesine yumuşak bir deplasmanda Monaco'ya mağlup olmak Galatasaray'a yakışmadı. Danny Makkelie, 42 yaşındaki Hollandalı elit hakem iyi bir kariyere sahip. Asıl mesleği polis. Önceki yıllarda ülke hakemlerimize Jaap Uilenberg ile birlikte gelip VAR eğitimleri vermiş futbol ve ülke kültürümüzü çok iyi bilen, bizleri iyi tanıyan biri. Maç iyi başladı. Kararları ve tutumu ile güven verdi. İlk yarıyı 8 faul ile tamamladı. 48. dakikada Sanchez hamlede geç kalınca Minamino'ya yaptığı faul net penaltıydı ama hakem sahada "devam" dedi. Doğru VAR müdahalesi geldi. OFR de izledi penaltı ve sarı kartı verdi. İkinci yarı faul sayısı arttı. Toplamda 28 faul, 3 sarı kartla başarılı bir hakem performansı seyrettik.
