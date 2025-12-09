TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir zaman bu koltukta 3 ay daha kalalım 1 sene daha kalalım diye düşüncemiz olmadı. Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık. İlkemiz şeffaf, adil, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karşılaştırmasınlar. Şu camia güçlü, iyi geçinelim de burada kalalım diye bir düşüncemiz olamaz.