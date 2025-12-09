TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Derbide yaşanan tartışmaları ve Galatasaray'ın hakem Yasin Kol'a yönelik tepkisini yorumlayan Hacıosmanoğlu serzenişte bulunması gereken tarafın Fenerbahçe olduğunu ifade etti. Öte yandan bahis operasyonunun derinleşmesiyle birilerinin paniklediğini söyleyen Hacıosmanoğlu "Hakem camiası büyük travmaya uğradı" dedi.
Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:
Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı.
"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"
Hiçbir zaman bu koltukta 3 ay daha kalalım 1 sene daha kalalım diye düşüncemiz olmadı. Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık. İlkemiz şeffaf, adil, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karşılaştırmasınlar. Şu camia güçlü, iyi geçinelim de burada kalalım diye bir düşüncemiz olamaz.
"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK"
Amacımız, Türk futboluna hizmet etmek. Bunu yapamayacağımızı anladığımız anda hiçbir arkadaşımızın burada durma niyeti yok. Yıllardır sorunlar kapının arkasına sürülüp atıldı. Burada öyle rezil kararlar alındı ki, Öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun sorumlusu bu iradesizlikti.
'ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN FENERBAHÇE'
Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada şikayet etmesi gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmemeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.
"DİKKAT ETMEK LAZIM"
Hakem Trabzon bölgesi hakemi. Derbiyi berabere bitirmek için çalışmış. O maçta hakem, maçın sonucuna mı etki etti? Hayır. Bu cümleler Türk futboluna katkı yapmaz. Dikkat etmek lazım. Galatasaray kulübümüzün hocası, Arda Kardeşler'in günahı neydi diyor. Onun pozisyonuyla Yasin Kol'un pozisyonu bir değil. Kaldı ki bu mesajların futbol kamuoyuna hiçbir katkı sağlamayacağına inanıyorum. Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş-Galatasaray derbisinde benim için bitmişti.
"ADİL VE ŞEFFAF OLMA SÖZÜNÜ VERDİK"
Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına seslenmek istiyorum. Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş taraftarıyla beraber beni alkışladıklarını unutmuyorum. Adil ve şeffaf olma sözünü verdik. Bu sözü tutamayacağımız gün, bu koltuklarda oturmayacağımız gündür. Bunun çok iyi bilinmesini istiyorum.
Dünyada Türk futbolunun itibarı her zamankinden daha fazla. Dünya Kupası kura çekiminde arkadaşımızın biri Infantino'nun yanına gitti, "Değerli dostum, büyük başkan İbrahim nerede" demiş. Bu sözleri pek duyamazsınız. Bu koltuklardan güç alma peşinde değiliz.
"MONACO'DA OLMAM GEREKİYORDU"
Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim, Dursun Ağabey'in eşi eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var. Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi Galatasaray. İnanıyorum ki, Monaco'ya karşı üstün başarılar diliyorum. Galatasaray'ın Monaco'yu yenip geleceğine sonsuz inancım var.
"HAKEMLERE HEP BERABER DESTEK OLACAĞIZ"
Hakemlik müessesi travma yaşadı. Bu işin eskiden en büyük muzdaribi benim. Eskiye kıyasla hakemlerin performansı daha iyi. Bu genç kardeşlere destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan ötürü hakemlere baskı kurmaya kalkarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız. Size burada 40 seneyi sayarsam, kapı arkasında konuşup önünde konuşma cesareti olmayan insanları burada sıralarsam o insanların sokağa çıkacak yüzü olmaz. Medya da taraflı değil adil katkı peşine düşmeli. Ufak hataları büyük hatalar gibi göstermeyelim. Hakemlere hep beraber destek olacağız, Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak.
