Okan Buruk’tan Monaco maçı öncesi çarpıcı sözler: "Defans hattında tamamen çaresizim"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk (sağda) ve oyuncu Yunus Akgün (solda), Monako kentindeki II. Louis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu (AA)

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacağından bahseden Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum." diye konuştu.

Buruk, II. Louis Stadı'nda Galatasaray formasıyla Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandığının hatırlatılması üzerine, "Bu stat, Galatasaray tarihi için çok önemli. 2000'de Süper Kupa maçını burada oynadık, kupayı kazandık. Bu, Türk halkının hatıralarında çok önemli bir başarı. Burada önemli bir gece yaşadık. İnşallah yarın akşam çok önemli bir gece daha yazarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi'nde alınan her puan çok önemli. Ancak yarın kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak." dedi.