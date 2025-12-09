Galatasaray’dan Hacıosmanoğlu’nun sözleri sonrası tek kelimelik paylaşım: Konsantrasyon

09 Aralık 2025, Salı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve hakem Yasin Kol’la ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü ile derbi sonrası görüştüğünü belirterek, “Maçta şikayet etmesi gereken Fenerbahçe” dedi ve hakemin maç sonucuna etki etmediğini vurguladı. Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Galatasaray'dan tek kelimelik bir paylaşım geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, hakem Yasin Kol ve Galatasaray Kulübü'yle derbi sonrası yaptığı görüşmeye değinen Hacıosmanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri:

'ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN FENERBAHÇE'

Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada şikayet etmesi gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmemeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.

"ADİL VE ŞEFFAF OLMA SÖZÜNÜ VERDİK"

Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına seslenmek istiyorum. Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş taraftarıyla beraber beni alkışladıklarını unutmuyorum. Adil ve şeffaf olma sözünü verdik. Bu sözü tutamayacağımız gün, bu koltuklarda oturmayacağımız gündür. Bunun çok iyi bilinmesini istiyorum.

GALATASARAY'DAN TEK KELİMELİK CEVAP

Öte yandan Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nun konuşması bittiği gibi sosyal medya hesabından "Konsantrasyon" paylaşımı yaptı.

