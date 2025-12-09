Galatasaray’dan Hacıosmanoğlu’nun sözleri sonrası tek kelimelik paylaşım: Konsantrasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, hakem Yasin Kol ve Galatasaray Kulübü'yle derbi sonrası yaptığı görüşmeye değinen Hacıosmanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri:

'ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN FENERBAHÇE'

Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada şikayet etmesi gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmemeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin.