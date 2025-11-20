Galatasaraylı eski oyuncu Jo gözaltına alındı

Bir dönem Galatasaray ve Manchester City formaları giyen Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro'da polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı forvet Jo, ödenmemiş çocuk nafakası ücretleri nedeniyle kez tutuklandı. 38 yaşındaki Jo, Salı günü Brezilya'da gözaltına alındı ve eski forvetin 31.500 Sterlin borcu olduğu söylendi.

BU İLK DEĞİL

Brezilyalı eski milli oyuncu, geçen yıl aynı sorun nedeniyle Campinas'ta iki kez ve Contagem'de bir kez gözaltına alınmıştı.