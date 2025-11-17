17 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. Yıldız isim finalde PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile yarışacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre, Osimhen'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan üç isim oldu.

Kazanan futbolcu, 19 Kasım Çarşamba günü, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

2023 yılında Victor Osimhen'in kazandığı yılın futbolcusu ödülü, geçen yıl Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'a verilmişti.

