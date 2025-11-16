Galatasaray’a yıldız oyuncudan büyük şok! Oyuna devam edemedi

ictor Osimhen, yaşadığı pozisyonun ardından oyuna devam edemedi (EPA)

OSİMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin ilk 45 dakikasında topsuz alanda bir pozisyonda sakatlanan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen ikinci yarıya çıkamadı. Yıldız golcü, soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hâkim olamayarak herkesin yüreğini burktu. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 25 yaşındaki oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLEMEDE

Osimhen'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Nijerya Milli Takımı sağlık ekibinin gerçekleştireceği detaylı tetkiklerin ardından net durumun ortaya çıkması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise yıldız golcünün sağlık durumunu yakından takip ediyor.