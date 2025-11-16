Galatasaray’a yıldız oyuncudan büyük şok! Oyuna devam edemedi
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Osimhen, devre arasında kenara alındı. Tecrübeli golcünün sahayı üzgün ifadelerle terk etmesi dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhenli Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Maç esnasında Galatasaray için kötü bir haber geldi.
OSİMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin ilk 45 dakikasında topsuz alanda bir pozisyonda sakatlanan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen ikinci yarıya çıkamadı. Yıldız golcü, soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hâkim olamayarak herkesin yüreğini burktu. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 25 yaşındaki oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.
GALATASARAY CEPHESİ BEKLEMEDE
Osimhen'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Nijerya Milli Takımı sağlık ekibinin gerçekleştireceği detaylı tetkiklerin ardından net durumun ortaya çıkması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise yıldız golcünün sağlık durumunu yakından takip ediyor.
