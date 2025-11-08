Galatasaray Kocaeli’de meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı
Galatasaray, Süper Lig’in 12’inci haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor müsabakası için Kocaeli’ye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını coşkuyla karşıladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor, yarın saat 17.00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Galatasaray kafilesi bu maç için, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kara yoluyla Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını coşkuyla karşıladı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız santrforu Victor Osimhen ise yoğun istek üzerine taraftarlara üçlü çektirdi.
