Galatasaray Kocaeli’de meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı

(Foto: DHA)

Galatasaray kafilesi bu maç için, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kara yoluyla Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını coşkuyla karşıladı.