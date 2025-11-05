Galatasaray Amsterdam’da kükredi! Osimhen’den 3 gollü resital

Fotoğraf (AA)

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Ajax; Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts ve Weghorst ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise: Uğurcan Çakır; Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai ve Osimhen ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. 14'üncü dakikada Galatasaray'da Singo'nun sağdan ortasını ceza sahası içerisinde Osimhen önce göğsüyle, ardından da diziyle kontrol ettikten hemen sonra sert vurdu kaleci Pasveer topu güçlükle çıkardı. 4 dakika sonra Galatasaray yine etkili geldi. Soldan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda Pasveer hata yapmadı. 37'nci dakikada Ajax'ta Mokio'nun direkt kaleye doğru yönelen topuna Uğurcan Çakır müdahale etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.