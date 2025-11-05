Galatasaray Amsterdam’da kükredi! Osimhen'den 3 gollü resital
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı, yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı maçta 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 9’a yükseltti. İşte maçta yaşananlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlendi.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip Ajax; Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts ve Weghorst ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise: Uğurcan Çakır; Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai ve Osimhen ile sahada yer aldı.
Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. 14'üncü dakikada Galatasaray'da Singo'nun sağdan ortasını ceza sahası içerisinde Osimhen önce göğsüyle, ardından da diziyle kontrol ettikten hemen sonra sert vurdu kaleci Pasveer topu güçlükle çıkardı. 4 dakika sonra Galatasaray yine etkili geldi. Soldan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda Pasveer hata yapmadı. 37'nci dakikada Ajax'ta Mokio'nun direkt kaleye doğru yönelen topuna Uğurcan Çakır müdahale etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya Galatasaray değişiklikle başladı. 59'uncu dakikada sağdan Sane'nin ceza sahası içerisine ortasına Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Galatasaray, 64'üncü dakikada penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan içeri ortaladığı top Baas'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Benoit Bastien, penaltı kararı verdi. 66'ncı dakikada topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
Galatasaray, 76'ncı dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda ceza sahası içerisinde Alders topa eliyle müdahale etti. Hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, 78'inci dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaptı. Ajax ise 0 puanda kaldı.
GALATASARAY, AJAX'I DEPLASMANDA YENEN İLK TÜRK TAKIMI OLDU
Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etmişti.
Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
OSIMHEN BURAK YILMAZ'DAN SONRA GALATASARAY İLE AVRUPA'DA HAT-TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU OLDU
Bu maçla birlikte Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Trendyol Süper Lig'de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı.
26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
14. dakikada sağ kanattan Singo'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
18. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.
(İKİNCİ YARI)
52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti.
60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.
74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti.
76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3.
90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hata evinizi eskitir! Sirke ile temizlenmemesi gereken üç nokta: Meğer orası da varmış
- Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
- Aylarca taptaze kalsın! Yeşillikleri ömrünü uzatan sırrı keşfedin: Bir tane...
- Evde kolay çözüm! Halı lekelerini dakikalar içinde yok eden üç malzemeli karışım
- Yanlış yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Diş fırçalamada her gün yaptığınız yanlışlar
- Sıcak suya gerek yok! Çarşaflardaki toz akarlarını öldüren o basit yöntem: Sadece 10 dakika
- ŞAMPİYONLAR LİGİ: Karabağ-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ-Chelsea maçı nereden izlenir?
- O antrenman reçeteye girdi! Diyabet riskini yarıya indiren yöntem: Kardiyo değil…
- İlk ne gördünüz, kelebek mi kadın mı? Bu kişilik testi gerçek benliğinizi ortaya koyuyor
- 2026 HAC TAKVİMİ | Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? 2026 Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?
- 2026 HAC KAYITLARI ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? Ek hac kontenjanı gelecek mi?
- Hac 2026 ücretleri ne kadar olacak? 1-2-3-4 kişilik konaklama kaç TL? DİYANET son dakika