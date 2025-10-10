Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Dikkatle izleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde usulsüz sözleşme yaptığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Özbek, konuyu TFF'nin araştırdığını söylerken; "Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'e törende, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve "esas ücretin" kulüp dışından bir isim tarafından karşılandığı iddiaları hatırlatıldı.
Soruyu yanıtlayan Özbek, konunun artık sadece kulüpler arasında bir tartışma olmaktan çıktığını vurguladı: "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama fazla tartışmaya gerek bırakmadı. Kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını kendileri açıkladı zaten. Konu sadece Türkiye'de tartışılan bir konu değil."
"FIFA VE UEFA NEZDİNDE YAPTIRIMLARI VAR"
Özbek, bu tür uygulamaların uluslararası düzeyde ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı ve şunları söyledi: "Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı alınan yaptırımları hatırlarsak, benzer olayların hep aynı nedenlerden kaynaklandığını görürüz."
Galatasaray Başkanı ayrıca, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarına da değinerek, "Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Zaten bir çalışma başlatıldığı söylendi. Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK SORUNU"
Dursun Özbek, yaşananların sadece bir kulübü değil, tüm futbol sistemini ilgilendirdiğini belirtti: "Konunun herkesi en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Buna sadece bir kulüp meselesi olarak değil, Türk futbolunun yapısal bir sorunu olarak eğilmek lazım."
Bu yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Transferin ardından ortaya atılan "çift sözleşme" ve "ücretin kulüp dışı kişi tarafından ödenmesi" iddiaları, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
