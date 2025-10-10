Galatasaray’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Dikkatle izleyeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'e törende, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve "esas ücretin" kulüp dışından bir isim tarafından karşılandığı iddiaları hatırlatıldı.

Soruyu yanıtlayan Özbek, konunun artık sadece kulüpler arasında bir tartışma olmaktan çıktığını vurguladı: "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama fazla tartışmaya gerek bırakmadı. Kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını kendileri açıkladı zaten. Konu sadece Türkiye'de tartışılan bir konu değil."