Galatasaray’a Singo’dan kötü haber! Zorlanma ve kanama tespit edildi

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.

