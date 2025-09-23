Aslan nakavt sonrası ayağa kalktı! Spor yazarları Konyaspor galibiyetini değerlendirdi: Kendisi ile yarışıyor

Torreira maçtaki etkili performansıyla göz doldurdu (İHA)

LEVENT TÜZEMEN -SANE TORREİRA'YI ÖRNEK ALSIN

Torreira'yı ayakta alkışlıyorum.

Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında G.Saray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. G.Saray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve G.Saray'a destek olmalı.

Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli.



G,Saray 6'da 6 yaparak kazanma alışkanlığını Süper Lig'de sürdürüyor. Gecenin yıldızlarından bir tanesi de Yunus oldu. Büyük yetenek Barış'ın hazırladığı ilk golde golü atmadan evvel çok soğuk kanlı davranıp rakibine çalımı attı, İcardi'nin golünde ise kaptanına verdiği topuk pası akıl doluydu.

G.Saraylı oyuncular, bir dünya yıldızı olan İlkay'ı daha çok anlamaya çalışsınlar. İlkay, gelişigüzel pas atmayan, aklını ayaklarıyla birleştirip oynayan bir oyuncu. İcardi'nin golü öncesi geriden attığı tek topun şiddeti mükemmeldi.



Barış'ın dönüşü, G.Saray'a hem mücadele gücü getirdi hem de enerjisini yükseltti. Okan hocanın Singo'yu sağ beke çekip Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisine geçmesi, akıllı bir hamleydi. Singo, hızlı, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu.

Savunmada Abdülkerim ile mükemmel anlaştılar.

MUSTAFA ÇULCU-ŞARK KÜLTÜRÜ!

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray oyuna yürüyerek başladı.

Koşan didinen çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyleki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı.

Rakibi 5-4-1 ile karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor.



Yasin Kol ilk defa RAMS Park'ta düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaa 20 saniye sonra bir yerlerden vahiy(!) geliyor çat sarı çıkarıyor. 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 numaralı yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik!

Akıllara hemen acaba 27 kilometre ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor sorusu geliyor? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var.

Konyaspor'un penaltı beklediği Torreira'nın karnından seken top, sol kola geliyor penaltı olmaz. Zaten topta görüntüye göre dışarıdan çevriliyor.

Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi, lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı!

Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın tabi ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem olmaz.

Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.

BÜLENT TİMURLENK-NAKAVT SONRASI AYAĞA KALKMAK...

Beş gollü hezimet taraftarın yüreğine hançer gibi saplanınca teknik adamın da futbolcunun da her kelimesi kifayetsiz kalıyor, bir de Okan Buruk, az koşma, topa çok sahip olmaya, rakibi doğru analiz etmeyip yok yere hakemi de beğenmeyince… Çaresi var elbette. Taraftarının karşısına çıktığında dünü unutturan, yarına umutla baktıran bir futbol oynayacak, kazanacak ve önüne bakacaksın. G.Saray ilk eylemden sınıfta kaldı, kazandı ve önüne bak-ı yor ama dün Konya'dan 10'u ikinci yarıda 14 hücum yiyen G.Saray'da kırılganlık da çok burukluk da. Bol hücumculu kadro, Recep Uçar'ın 5-4-1'i karşısında set hücumlarında tıkanırken bir kez daha geçişlerle tabelayı değiştirdi. İki golde de önce Uğurcan, sonra İlkay, ardından Barış ve gol vuruşlarındaki Yunus ve İcardi'yi anmak lazım. Sane yeteneklerine eşlik edecek bir vücuda bugünlerde sahip değil, buna İcardi'nin de benzer mazeretini eklediğinizde ve bu ikilinin maçı bitiren 11'de olduğunu gördüğünüzde özellikle son 20'de tribünlerin canını sıkan Konya futbolunun nedenlerini görebilirsiniz. Geçen sezon 3-0'dan 3-3'e çok hatırası olan Okan Buruk'un 75'te bitti muamelesi çekmesi hata. 5 oyuncu değişikliğini bitirdiğinizde bir oyuncunuz sakatlansa ne yapacaksınız... Frankfurt'taki nakavttan sonra ayağa kalkmak önemli ama sürekli taşlarla oynanan kadro ne zaman bir oyun mekaniğine sahip olacak? Maçın adamı Muleka. G.Saray'da öne çıkanlar Uğurcan, Lucas, İlkay ve Yunus… Bir de Barış'ın suratının beş karış olması…