Aslan nakavt sonrası ayağa kalktı! Spor yazarları Konyaspor galibiyetini değerlendirdi: Kendisi ile yarışıyor
Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı. Bu sonuçla Galatasaray 18 puana yükselerek zirvedeki yerini korurken spor yazarları sarı kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi. Galatasaray Süper Lig'de kendisi ile yarıştığının altını çizen usta yazarlar Cimbom'un yıldızı Sane'yi eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.
YUNUS VE ICARDI SAHNEDE
RAMS Park'ta yapılan maç düşük tempoda başladı. Konuk takım Konyaspor, kanatlardan hızlı oyuncularıyla atak geliştirmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takım ise 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
TORREIRA UZAKTAN AVLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra kontrol Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde baskı kuran Konya temsilcisinin ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Süper Lig'deki 6. maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puanda kaldı.
Spor yazarları Aslan'ın kritik galibiyeti değerlendirdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN- GALATASARAY KENDİSİ İLE YARIŞIYOR!
Galatasaray, Osimhen'siz de zorlanmadan takır takır kazanmaya devam ediyor.
Okan Buruk, ligimiz için öyle potansiyelli bir takım kurdu ki;
Aslanlar yüzde 50 kapasite ile oynasalar bile rakiplerini darmadağın ediyor.
Eintracht Frankfurt maçının kötü izlerini silmek için İngiliz devi Liverpool'u bekliyor Cimbom!
Diğer taraftan da ligi ne kadar önemsediğini dün bir kez daha belgelediler.
Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçının 11'inde üç değişikliğe giderek Abdülkerim, Jakobs ve İcardi ile maça başladı.
Davinson Sanchez'i Liverpool maçını düşünerek kenarda tuttu.
Osimhen ve Eren Elmalı ise sakat olduğu için 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray; Rams Park'ın sarıkırmızılı bir çiçek bahçesini andıran muhteşem atmosferinde maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı.
Konyaspor, sarı kırmızılıların bu baskısına 23 dakika direnebildi.
Galatasaray'ın ilk golüne Uğurcan Çakır'ın uzun pası, Barış Alper Yılmaz'ın topla hızlı tren gibi gidişi, Yunus Akgün'ün Messivari golü damga vurdu.
İlk yarının uzatma anlarında bu kez İcardi sahneye çıktı.
Yine Uğurcan Çakır'ın uzun pasıyla gol geldi. Ama İcardi'nin golünde Yunus Akgün'ün jeneriklik pasını ayakta alkışlamak lazım.
Galatasaray taraftarı da bunu yaptı zaten. Yunus Akgün, dünkü maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi.
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldiğinden sonra ayaklarını iyi kullanma özelliğini keşfetti. Bunda Galatasaray kaleci antrenörünün de büyük payının olduğunu düşünüyorum.
Uğurcan son maçlarda ayağı ile nokta atışı paslar veriyor. Hem de 50-60 metrelik paslar.
Galatasaray'ın dünkü iki golü işte Uğurcan'ın bu şekildeki paslarıyla geldi.
Galatasaray, Torreira'nın uzaktan attığı golle durumu 3-0'a getirdikten sonra Okan Buruk, silahlarını kenara aldı.
Silahlar kenara gelince, ister istemez Galatasaray'da bir güç kaybı oldu ve Konyaspor'un Umut Nayir ile golü geldi. Bu golde Tunahan'ın asisti görülmeye değerdi. Konyaspor attığı golden sonra Galatasaray kalesinde art arda pozisyonlar yakaladı. Ama Uğurcan Çakır etkili kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu.
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.
Hem de ligin daha 6. haftası oynanıyorken...
Galatasaray, bu sezon da kendi rekorlarını kırarak, yeni bir şampiyonluğa daha koşuyor!
Kısacası kendisi ile yarışıyor Galatasaray!
LEVENT TÜZEMEN -SANE TORREİRA'YI ÖRNEK ALSIN
Torreira'yı ayakta alkışlıyorum.
Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında G.Saray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. G.Saray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve G.Saray'a destek olmalı.
Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli.
G,Saray 6'da 6 yaparak kazanma alışkanlığını Süper Lig'de sürdürüyor. Gecenin yıldızlarından bir tanesi de Yunus oldu. Büyük yetenek Barış'ın hazırladığı ilk golde golü atmadan evvel çok soğuk kanlı davranıp rakibine çalımı attı, İcardi'nin golünde ise kaptanına verdiği topuk pası akıl doluydu.
G.Saraylı oyuncular, bir dünya yıldızı olan İlkay'ı daha çok anlamaya çalışsınlar. İlkay, gelişigüzel pas atmayan, aklını ayaklarıyla birleştirip oynayan bir oyuncu. İcardi'nin golü öncesi geriden attığı tek topun şiddeti mükemmeldi.
Barış'ın dönüşü, G.Saray'a hem mücadele gücü getirdi hem de enerjisini yükseltti. Okan hocanın Singo'yu sağ beke çekip Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisine geçmesi, akıllı bir hamleydi. Singo, hızlı, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu.
Savunmada Abdülkerim ile mükemmel anlaştılar.
MUSTAFA ÇULCU-ŞARK KÜLTÜRÜ!
Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray oyuna yürüyerek başladı.
Koşan didinen çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyleki hem kendi yerine hem Sane hem de İcardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı.
Rakibi 5-4-1 ile karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor.
Yasin Kol ilk defa RAMS Park'ta düdük çaldığı maçta pozisyona 7 metre mesafede önü açık Torreira'nın Muleka'ya kontrolsüz hareketini net görüyor ama önce sadece faul veriyor. Aaa 20 saniye sonra bir yerlerden vahiy(!) geliyor çat sarı çıkarıyor. 37 metre yanda önü kapalı olmasına rağmen sözüm ona basmayı görüp hakemi "sarı" diye uyaran hakem işleri koordinatörü 1 numaralı yardımcı Bora Özkara'ya lazer yardımı dolayısıyla "okey" işareti yapıyor. Biz de yedik!
Akıllara hemen acaba 27 kilometre ötede Riva'da VAR çok mu çalışıyor sorusu geliyor? Yandan, uzaktan yardım gelmeyince Sallai ve Barış'a rakiplerin yüzüne yaptığı ellerin ve kolların illegal kullanımından dolayı gösteremediği net sarı kartlar var.
Konyaspor'un penaltı beklediği Torreira'nın karnından seken top, sol kola geliyor penaltı olmaz. Zaten topta görüntüye göre dışarıdan çevriliyor.
Sallai'nin 67'de Muleka'ya kontrolsüz faulü net sarı ama hakem kartı pas geçti. Muleka faullerle dayak yedi, lakin Yasin Kol önlem alamadı. Dayaktan bıkan Muleka bu kez hesabı kendi kesmeye çalıştı!
Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın tabi ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol'dan rol model hakem olmaz.
Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur.
BÜLENT TİMURLENK-NAKAVT SONRASI AYAĞA KALKMAK...
Beş gollü hezimet taraftarın yüreğine hançer gibi saplanınca teknik adamın da futbolcunun da her kelimesi kifayetsiz kalıyor, bir de Okan Buruk, az koşma, topa çok sahip olmaya, rakibi doğru analiz etmeyip yok yere hakemi de beğenmeyince… Çaresi var elbette. Taraftarının karşısına çıktığında dünü unutturan, yarına umutla baktıran bir futbol oynayacak, kazanacak ve önüne bakacaksın. G.Saray ilk eylemden sınıfta kaldı, kazandı ve önüne bak-ı yor ama dün Konya'dan 10'u ikinci yarıda 14 hücum yiyen G.Saray'da kırılganlık da çok burukluk da. Bol hücumculu kadro, Recep Uçar'ın 5-4-1'i karşısında set hücumlarında tıkanırken bir kez daha geçişlerle tabelayı değiştirdi. İki golde de önce Uğurcan, sonra İlkay, ardından Barış ve gol vuruşlarındaki Yunus ve İcardi'yi anmak lazım. Sane yeteneklerine eşlik edecek bir vücuda bugünlerde sahip değil, buna İcardi'nin de benzer mazeretini eklediğinizde ve bu ikilinin maçı bitiren 11'de olduğunu gördüğünüzde özellikle son 20'de tribünlerin canını sıkan Konya futbolunun nedenlerini görebilirsiniz. Geçen sezon 3-0'dan 3-3'e çok hatırası olan Okan Buruk'un 75'te bitti muamelesi çekmesi hata. 5 oyuncu değişikliğini bitirdiğinizde bir oyuncunuz sakatlansa ne yapacaksınız... Frankfurt'taki nakavttan sonra ayağa kalkmak önemli ama sürekli taşlarla oynanan kadro ne zaman bir oyun mekaniğine sahip olacak? Maçın adamı Muleka. G.Saray'da öne çıkanlar Uğurcan, Lucas, İlkay ve Yunus… Bir de Barış'ın suratının beş karış olması…
ÖMER ÜRÜNDÜL- BİTMEYEN ENERJİ
Son 3 senenin şampiyonu G.Saray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak dün geceyle birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Dün gece de iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların %90'ının kadroları son derece yetersiz. Düne bakıyoruz; oyun korakor giderken Muleka boş kaleye golü atamıyor. Dönen topta üst üste gelen hatalar zinciriyle G.Saray öne geçiyor. Devre biterken fark 2'ye çıkıyor. Frankfurt'ta 40 dakika süre alıp topa ayağını değemeyen güçsüz İcardi'den bile gol yediler. Okan Buruk üç farktan sonra oyuncu değişikliklerine gitti. Aslında G.Saray'ın takım olarak fizik kondisyona ihtiyacı var. Ne çabuk yoruldular da rotasyon yapıldı anlayamadım. Üstelik de neredeyse maç tehlikeye giriyordu. Her zaman söylüyorum. Şampiyonluklarda en önemli payların ilk sırasında Torreira var. Müthiş enerji, özveri. Dün sahanın her bölgesinde alışılmış biçimde vardı. İlkay tam bir profesyonel, usta bir yönetmen. Barış Alper de kopuk kopuk sahne aldı. Ama ligdeki kullandığı fizik gücü üstünlüğünü Avrupa kulvarında kullanamıyor. Yunus devamlı görünmese de 1 gol ve 1 asistle sahne aldı. Sane'nin fizik gücü vahim. G.Saray ligde hedefine sezon ortasından ulaşabilir. F.Bahçe başta olmak üzere, rakiplerinin genel durumu hiç iç açıcı değil.
AHMET ÇAKAR - YASİN KOL MÜKEMMEL YÖNETTİ
Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik G.Saray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, G.Saray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Bir de Torreira denen G.Saray için çok şey ifade eden bir oyuncu. Mesela oyun kilitlenmiş, G.Saray'ın ahengi sağlayamadığı dakikalarda sahneye Barış Alper çıktı. Tıpkı geçen haftaki Eyüp maçındaki gibi. Dikine çok çabuk gitti, Yunus'a çıkardı, o da acele etmeyip topu çekti, öyle vurdu ve G.Saray'ı öne geçirdi. Devre biterken de sahanın en iyilerinden biri olan Yunus'un akıllı topuk pasıyla top İcardi'ye geldi. Zaten İcardi'nin yaptığı en iyi şey, ceza alanında o ölümcül gol vuruşunu yapabilmesi. Ceza alanında adam tek vuruşların üstadı. İkinci yarı bu sefer Torreira, uzaktan performansını taçlandıran golü attı, maç zaten biter gibi olmuştu, tam bitti.
Sonuçta G.Saray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkânı sağlayacak.Hakem Yasin Kol, tartışmasız şu anda ligimizin en formda hakemlerinden biri. Dün gece de bir-iki ufak hatası dışında mükemmele yakın maç yönetti.
