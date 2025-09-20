Galatasaray Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

20 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.09.2025 17:06 Güncelleme: 20.09.2025 17:06
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

