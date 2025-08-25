25 Ağustos 2025, Pazartesi
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz antrenmanlara geri döndü

25.08.2025 16:13
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz antrenmanlara geri döndü

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile ilgili kriz sona erdi. Transfer teklifi nedeniyle bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu, kararından döndü ve bugün yapılan rejenerasyon idmanına katılarak takım arkadaşlarıyla çalıştı.

Galatasaray'ın etkili ismi Barış Alper Yılmaz takıma döndü.

Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Aldığı transfer teklifi sonrası bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu bu kararından döndü. Barış Alper bugün gerçekleştirilen rejenerasyon idmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.

