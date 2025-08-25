Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz antrenmanlara geri döndü
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile ilgili kriz sona erdi. Transfer teklifi nedeniyle bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu, kararından döndü ve bugün yapılan rejenerasyon idmanına katılarak takım arkadaşlarıyla çalıştı.
