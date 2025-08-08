Galatasaray Gaziantep FK’yı farklı geçti! 5 yıl sonra ilk

Gaziantep FK - Galatasaray maçından görüntü (AA)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8.⁠ ⁠dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

12.⁠ ⁠dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.

45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Eren uzaklaştırdı, dönen topa Kulasin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

54. dakikada sağ kanattan ceza yayı gerisine kadar ilerleyen Sane'nin sol ayağıyla plase vuruşu az farkla auta çıktı.

60. dakikada Sane'nin savunma arkasına ara pasıyla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda top Mustafa Burak'tan döndü.

63. dakikada yapılan VAR incelemesinde Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

66. dakikada Galatasaray'ın Gabriel Sara ile ceza yayı içerisinde kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yerden az farkla aut çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Sallai'nin ortasına ceza sahasında Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

88. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Barış Alper'in dönerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sane'nin rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.