Fernando Muslera’nın gözü Bülent Korkmaz’ın rekorunda! Galatasaray tarihine geçecek

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün ve Türk futbolunun unutulmaz oyuncusu Bülent Korkmaz'ın kupa rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.



Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te karşılaşacak. Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürerek bu alanda rekoru elinde bulunduran Galatasaray, bir kez daha şampiyon olmak için sahaya çıkacak.



"Cimbom" bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği bordo-mavili takımı yine yenerse şampiyonluk sayısını 19'a taşıyacak. Galatasaray'ın kupayı kazanması ayrıca Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı bir kez daha Türk futbol tarihine geçirecek.



İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 17 kez kupa sevinci yaşadı. 38 yaşındaki kaleci, Türk futbolunda en fazla kupa kazanan futbolcular sıralamasında Bülent Korkmaz'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.



Galatasaray, Trabzonspor'u geçip Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Muslera 18. kupa zaferini görecek. Böylelikle Bülent Korkmaz ile kupa sayılarını eşitleyecek tecrübeli kaleci, rekoru kırmaya 1 adım daha yaklaşacak.