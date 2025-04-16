Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları sürdü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.