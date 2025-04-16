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Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları sürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.04.2025 13:59
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Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları sürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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